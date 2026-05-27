Güncelleme Tarihi:

Tolgay Arslan futbolu bıraktı: Hayatımın en zor kararlarından biri...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 14:08

Son olarak Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'da forma giyen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tolgay Arslan, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynayan tecrübeli orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, 35 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

İki yıldır Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'nın formasını terleten Tolgay Arslan, hayatının en zor kararlarından birini aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gözyaşlarımı tutarak, ancak gururla bu satırları yazıyorum. Hayatımın en zor kararlarından biri olan aktif futbolu bırakma kararını verme zamanı geldi. Kariyerimi Sanfrecce Hiroshima'da sonlandırabildiğim için içtenlikle gurur duyuyorum. Sizlerden aldıklarımın sadece bir kısmını bile sahada geri verebildiysem, bundan daha mutlu olamazdım. Bana güvenip, inandığınız ve bu ailenin bir üyesi olarak kabul ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Futbolu bıraksam da, bu şehirle ve bu kulüple olan bağım özel kalmaya devam edecek. Sevgilerle, Tolgay."

KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine Borussia Dortmund alt yapısında başlayan Tolgay Arslan sonrasında Hamburg, Alemannia Aachen, Beşiktaş, Fenerbahçe, Udinese, Melbourne City ve son olarak Sanfrecce Hiroshima'da oynadı.

Kulüp düzeyinde A takımlarda 477 maça çıkan Tolgay Arslan, 49 gol atıp 35 de asist üretti.

Tolgay Arslan Beşiktaş'la 2 Süper Lig şampiyonluğu, Sanfrecce Hiroshima ile 1 Japonya Lig Kupası ve 1 de Japonya Süper Kupası kazandı.

