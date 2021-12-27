Tolgay Arslan, Beşiktaş'tan ayrılış sürecini anlattı! "Saçma sapan dedikodular..."

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Siyah beyazlılarda oynadığı dönemde soyunma odasında dürüm yediği iddiaları hakkında konuşan Tolgay, itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Serie A ekiplerinde Udinese'de forma giyen orta saha oyuncusu, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulunurken Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemle ilgili konuştu.

"PARAMI İSTEDİĞİM İÇİN KADRO DIŞI BIRAKILDIM"

Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde soyunma odasında kebap yediği iddiaları ortaya atılan 31 yaşındaki futbolcu, "Devre arasında kebap dürüm yediğim iddiaları doğru değil. Ben orada muz yiyordum. Soyunma odasında kebap mı olur? Buradaki sorun; kulübün, futbolcuyu itibarsızlaştırmaya çalışması ve bu yüzden saçma sapan dedikodular çıkarması. Bana 5 ay boyunca para ödemediler, ben de paramı istedim. Paramı istediğim için kadro dışı bırakıldım. Benim için o noktada başkan bitmişti. Sonra Fenerbahçe ile anlaştım. Türkiye'ye dönmeyeceğim. Serie A'yı çok seviyorum ve burada kalmak istiyorum." diye konuştu.