MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTolgay Arslan attı, Udinese puanı kaptı
GeriFutbol Tolgay Arslan attı, Udinese puanı kaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 06.01.2021 - 19:21 | Son Güncelleme:

Tolgay Arslan attı, Udinese puanı kaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Udinese, Tolgay Arslan'ın 90+2'de kaydettiği golle Bologna deplasmanından 1 puanla döndü.

Sezon başında Fenerbahçe'de ayrılıp İtalya'nın Udinese takımına transfer olan Tolgay Arslan, 12. maçına Bologna karşısında çıktı.

Son anlara 2-1 geride giren Udinese'nin imdadına yetişen Tolgay, 90+2'de attığı golle skoru 2-2 yaptı ve takımına 1 puanı getirdi.

16 puana yükselen Udinese, 13. sırada yer aldı. 17 puanı bulunan Bologna ise 12. sırada yer aldı.

Serie A ekibiyle lig ve kupada toplamda 12 maçta görev alan Tolgay, 2 gol kaydetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle