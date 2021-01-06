Tolgay Arslan attı, Udinese puanı kaptı
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Udinese, Tolgay Arslan'ın 90+2'de kaydettiği golle Bologna deplasmanından 1 puanla döndü.
Sezon başında Fenerbahçe'de ayrılıp İtalya'nın Udinese takımına transfer olan Tolgay Arslan, 12. maçına Bologna karşısında çıktı.
Son anlara 2-1 geride giren Udinese'nin imdadına yetişen Tolgay, 90+2'de attığı golle skoru 2-2 yaptı ve takımına 1 puanı getirdi.
16 puana yükselen Udinese, 13. sırada yer aldı. 17 puanı bulunan Bologna ise 12. sırada yer aldı.
Serie A ekibiyle lig ve kupada toplamda 12 maçta görev alan Tolgay, 2 gol kaydetti.
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