Tolga Zengin'den Cenk Tosun'un Fenerbahçe'ye transferi sonrası tepki: Vicdanınızı hatırlayın!

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Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'nün ardından Cenk Tosun transferini de resmen açıkladı.

Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak olan Tosun, İstanbul'a geldi.

TOLGA ZENGİN'DEN DESTEK

Fenerbahçe'nin transferi açıklamasının ardından Beşiktaş ve Trabzonspor'un eski kalecisi Tolga Zengin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Zengin, Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye giden Tosun'a destek oldu.

Tolga Zengin'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İki ay önce Cenk'in kalmasını istememeniz nasıl olağan ve hakkınızsa bugün de Cenk'in kendi tercihini yapması bir o kadar olağan ve hakkıdır. Yıllardır verdiği emeği, yaşattığı sevinçleri, kazandırdıklarını, fedakarlıklarını hatırlayın. Hatırlamak isterseniz vicdanınızı da hatırlayın. Orada bir yerde duruyor olmalı. Cenk, tercih edilmiyorsa, düşünülmüyor, yok sayılıyorsa Cenk'in tercih etmek zorunda bırakılması, geleceğini düşünmesi yanlış sayılmamalı. Gönül isterdi ki Cenk, Beşiktaş'ta kalsın. Böylesine dramatik ayrılıklar ne ilk ne de son olacak. Emeklerine, kattıklarına, çabana sağlık Cengo... Umarım kaldığın yerden devam edersin."

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