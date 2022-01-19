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Tolga Öngören: "Altyapıya yatırım şart..."

#TOFAŞ#Basketbol#Tolga Öngören
Tolga Öngören: Altyapıya yatırım şart...

TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören, Bursa’da altyapıda büyük bir kan kaybının olduğunu belirterek, kentin yeni bir salona ihtiyaç duyduğunu ifade etti. TOFAŞ Başantrenörü Ahmet Çakı da, eldeki oyunculardan maksimum verim alarak, hem kazanıp, hem de gelişen bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.

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ING Basketbol Süper Ligi’nde ve Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam eden TOFAŞ Basketbol Takımı’nda, Genel Menajer Tolga Öngören ve Başantrenör Ahmet Çakı, basın mensupları ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

Sezonun zor şartlarda da olsa devam ettiğini dile getiren Genel Menajer Öngören, "Bu sezonu böyle geçireceğiz, bununla yaşamayı öğrendik. Nispeten planlı ve öngörülü gidebiliyoruz. Sağlık ekibinin bizi yönlendirmeleri önemli oluyor. İkinci yarıya başladık, daha uzun bir süre var. FIBA Şampiyonlar Ligi başlayacak. Bu arada Türkiye Kupası geçen sene oynanmamıştı o da oynanacak. Federasyon oynanmasını çok zorladı ve orada iyi bir haber var, Final Four Bursa’da olacak. FIAT Türkiye Kupası yapılmıştı, ondan sonra ilk defa TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak. Bu da hem Bursa basketbolu, hem salonun tekrar gündeme gelmesi için güzel bir şey" dedi.

’BASKETBOLUMUZU GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ’

İletişimi oldukça fazla önemsediğini kaydeden Başantrenör Çakı ise 2 aylık bir sürenin geçtiğine işaret ederek, takımı değerlendirdi.

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Tolga Öngören: Altyapıya yatırım şart...

İlk geldikleri andan itibaren bir galibiyet serisi yakaladıklarını vurgulayan deneyimli başantrenör, "Hedef koyduğumuz, üzerimizde yer alan takımlara karşı maalesef galibiyetler alamadık. Bunda yoğun fikstürün de etkisi oldu. Geldiğimizde elimizde bir çok iyi detay vardı, Hakan Demir ve TOFAŞ organizasyonu belli bir seviyedeydi. İyi olan detayları koruyup, kendiniz de bazı şeyleri geliştirmek istiyorsunuz. Agresif olma, tam sahada baskılı olmada geri adım atmak zorunda kaldık, bazı oyuncularımız sahada daha fazla kalmak zorunda kaldı. Kovid vakaları ve sakatlıkların dönüşüyle, Ennis’in de gelmesiyle ilk 3-4 maçta ortaya koyduğumuz basketbolu geliştirmek istiyoruz. Hem kazanıp, hem geliştirebilirsek TOFAŞ olarak hem Avrupa’da hem Türkiye’de iyi bir noktaya gelebiliriz" diye konuştu.

’DAHA İYİ OLACAĞIZ’

TOFAŞ’ın uzun yıllardan beridir üst sıraları zorlayan bir yaklaşımı olduğunu ifade eden Çakı, "Bununla beraber kemik Türk oyuncu ve yabancı kadrosunun değiştiği bu dönemde, iniş çıkışlar olabiliyor. Bu uyum ile ilgili bir durum. Hedefimiz ilk 6’nın içerisinde olmak. Kadronun potansiyeli var, bizim sorunumuz 40 dakikanın içerisinde çok büyük kırılmalar yaşayan bir takımız. Seriler verebiliyoruz, seriler de yakalayabiliyoruz. Oraları yönetmemiz lazım, kadro potansiyeli var ama o potansiyelin yönetimini daha iyi yapmamız gerekiyor. Bir iki galibiyet fazla olabilirdi ama öncesinden çok, bundan sonra ne yapacağımız önemli. Basketbol olarak tecrübeli isimlerimiz var. Doğru yöneterek bunları, geride kalan maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Tolga Öngören: Altyapıya yatırım şart...

’ÖNEMLİ OLAN OYUNCULARIMIZDAN MAKSİMUM VERİM ALABİLMEK’

Başantrenör Ahmet Çakı, takımın bundan sonraki sürecine ilişkin de konuştu.

Eldeki oyunculardan maksimuma yakın bir verim almaya baktıklarını söyleyen Çakı, şunları söyledi:

"Bora Satır’dan en tecrübelisine kadar, böyle yaklaşımla başladık. Normalde bir şekilde Ennis’in öncesinde transfer düşünmüyorduk, kaybettiğimiz dönemde bench katkısını alamadığımız dönemler oldu. Devamında bu katkıyı alabilmek adına, Kovid ve sakatlıklardan sonra böyle bir ilavenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı, üst yönetimimize teşekkür ederiz. Ennis transferi olmasaydı, son maçları kaybedebilirdik. Bu spordaki öngörünün öneminin göstergesi. Kovid dolayısıyla yaşanan süreçten dolayı, oyuncuların gelmesi zorlaşıyor. Öyle bir eksiklik hissedersek olabilir ama elimizdeki şartlarda çok kolay gözükmüyor. Öyle bir serinin arifesindeyiz ki önemli olan oyuncularımızdan maksimum verim alabilmek. Bursa, profesyonel takım anlamında birçok branşta birçok takım barındırıyor. TOFAŞ’ın yaptığı hizmetin yanında bir takımın daha olması kazanç. Futboldan kaynaklı bir seyirciye ulaşma avantajı var, bundan sonraki süreç belirleyici olacak. Bu yıl biraz daha iddialı bir şekilde oynuyorlar. Bursa büyük bir şehir, içerisinde farklı hedefleri olan, farklı takımlar barındırması önemli." 

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#TOFAŞ#Basketbol#Tolga Öngören

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