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GeriFutbol Tolga Kuru: "Mostafa Mohammed Falcao'nun gençliğine ve Ümit Karan'a benziyor"
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Futbol
Haber Giriş: 08.02.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Tolga Kuru: "Mostafa Mohammed Falcao'nun gençliğine ve Ümit Karan'a benziyor"

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Tolga Kuru: "Mostafa Mohammed Falcao'nun gençliğine ve Ümit Karan'a benziyor"
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Deniz Satar ve Tolga Kuru, MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen 'Futbol Keyfi' yayınında gündemi değerlendirdi.

Deniz Satar ve Tolga Kuru, MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen 'Futbol Keyfi' yayınında gündemi değerlendirirken, Tolga Kuru GalatasarayFenerbahçe karşısında zafere taşıyan yeni transfer Mostafa Mohammed'i sarı-kırmızılıların eski golcüsü Ümit Karan'a benzetti.

Kuru, 'Gerçekten iyi bir oyuncu yaşı çok müsait. Galatasaray'ın iyi bir transfer yaptığını söyleyebiliriz, gol vuruşu ve hissiyatı bakımından Ümit Karan'a benziyor çünkü golcülük bir his meselesidir bu çok önemli meziyettir, Mostafa Mohammed Falcao'nun gençliğine bile benziyor.' dedi.

Tolga Kuru: Mostafa Mohammed Falcaonun gençliğine ve Ümit Karana benziyor

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