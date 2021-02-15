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Tolga Kuru: "Beşiktaş için çok zor bir maç olacak"
MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen 'Futbol Keyfi' yayınında Deniz Satar ve Tolga Kuru, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maç öncesi karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Deniz Satar, Ankara ekibinin Beşiktaş için çok tehlikeli bir rakip olduğunu belirtirken Tolga Kuru da karşılaşmasının kağıt üzerinde olduğundan daha zor geçeceğini ve Gençlerbirliğinde teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın etkisinin önemli olduğuna dikkat çekti.
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