Tolga Kuru: "Beşiktaş için çok zor bir maç olacak"

Deniz Satar, Ankara ekibinin Beşiktaş için çok tehlikeli bir rakip olduğunu belirtirken Tolga Kuru da karşılaşmasının kağıt üzerinde olduğundan daha zor geçeceğini ve Gençlerbirliğinde teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın etkisinin önemli olduğuna dikkat çekti.