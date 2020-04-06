Tolga Ciğerci'ye eski takımı Hertha Berlin talip | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Fenerbahçe'de bu sezon beklentileri karşılayamayan Tolga Ciğerci'nin takımdaki geleceği merak konusu olurken, sarı-lacivertli futbolcuya Almanya'dan eski takımı Hertha Berlin talip oldu.
2018 yazında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımda beklentilerin uzağında bir performans göstermişti.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tolga Ciğerci'ye eski takımı Hertha Berlin talip oldu. Alman ekibi 28 yaşındaki yıldızın menajeri ile ilk teması kurdu.
Tolga'nın sarı-lacivertli takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, 28 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı. (Takvim)
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