Tolga Ciğerci Başakşehir'den ayrıldı

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Süper Lig ekibi Başakşehir'de orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Turuncu-lacivertli formamız altında 1.5 sezondur oynayan ve sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yollarımız ayrılmıştır. Başarılı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tolga Ciğerci'nin Başakşehir kariyeri

Şubat 2021'de Fenerbahçe'den Başakşehir'e gelen Tolga, 1,5 sezonda Başakşehir formasını 47 maçta giydi, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Ravil Tagir Westerlo'ya kiralandı

Öte yandan Başakşehir, 19 yaşındaki stoperi Ravil Tagir'i Belçika Ligi ekibi Westerlo'ya 2 yıllığına kiraladı.