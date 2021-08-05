Tokyo'ya veda eden Filenin Sultanları'na büyük destek! "Yanan yüreklere merhemsiniz"
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadın voleybol çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak oyunlara veda etti. Müthiş bir mücadele örneği sergileyen ve taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Filenin Sultanları'na spor, siyaset ve sanat camiasından destek mesajları yağdı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore’ye 3-2 yenilerek Tokyo 2020’ye çeyrek finalde veda ederken sporcularımızın karşılaşma sonrası gözyaşları adeta sel oldu.
Büyük üzüntü yaşayan Filenin Sultanları'na birçok alandan büyük destek yağdı.
İşte o destek mesajlarından bazıları;
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Mücadelenize, azminize, yüreğinize sağlık. Yaşattığınız her şey için teşekkürler.
Binali Yıldırım: Tokyo 2020’deki mücadeleniz, azminiz, yaşattığınız gurur için teşekkürler.
Ekrem İmamoğlu: Çok heyecanlandık, çok güzeldi. Mücadeleniz için çok teşekkürler.
Fatma Şahin: Silin göz yaşlarınızı, daha yapacak çok işiniz var.
"YANAN YÜREKLERE MERHEMSİNİZ"
Demet Evgar: Gurur gözyaşları ve kocaman gülümsememizin mimarları. Yanan yüreklere merhemsiniz. Ve yine Atatürk kadınları... Bin şükür, bin teşekkür kızlar.
Ali Sunal: İki kızım var, inşallah sizler gibi pırıl pırıl, ülkesini temsil eden ülkesine umut olan gençler olarak yetişirler. Teşekkürler.
Ayşenil Şamlıoğlu: Sizinle gurur duyuyoruz. Bizlere büyük mutluluk yaşattınız, iyi ki varsınız, üzülmek yok asla. Kucak dolusu sevgiler.
"GÖZYAŞLARI ŞAMPİYONLUKTAN DAHA DEĞERLİ"
Sergen Yalçın: Onlar elense de yüreğimizdeki şampiyonlar. Skor değil, son saniyeye kadar sergilenen mücadele önemli. Gözyaşları şampiyonluktan daha değerli. Onlar gönüllerimizde şampiyon.
Emre Belözoğlu: Sultanlarımızın gözyaşları ülkemizdeki yangınları söndürecek kadar hepimizi duygulandırdı. Hepsi ile gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız kızlar!
Ömer Erdoğan: Dünyaya örnek oldular. Gözyaşları ile mücadelenin ruhunu yansıttılar, gururlarımız. Türk gençliğine örnek olarak gelen kuşaklara inançla azimle büyük başarılar elde edileceğini gösterdiler.
Tuncay Şanlı: Teşekkürler Filenin Sultanları.
İbrahim Toraman: Gözyaşları zaferin tacıdır. Ülke olarak gurur duyduk. Ailemizin parçası oldular. Türk kadınının başardığını gösterdiler. Galip gelmişler kadar mutlu oldum.