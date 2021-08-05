Tokyo'ya veda eden Filenin Sultanları'na büyük destek! "Yanan yüreklere merhemsiniz"

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore’ye 3-2 yenilerek Tokyo 2020’ye çeyrek finalde veda ederken sporcularımızın karşılaşma sonrası gözyaşları adeta sel oldu.

Büyük üzüntü yaşayan Filenin Sultanları'na birçok alandan büyük destek yağdı.

İşte o destek mesajlarından bazıları;

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Mücadelenize, azminize, yüreğinize sağlık. Yaşattığınız her şey için teşekkürler.

Binali Yıldırım: Tokyo 2020’deki mücadeleniz, azminiz, yaşattığınız gurur için teşekkürler.

Ekrem İmamoğlu: Çok heyecanlandık, çok güzeldi. Mücadeleniz için çok teşekkürler.

Fatma Şahin: Silin göz yaşlarınızı, daha yapacak çok işiniz var.

"YANAN YÜREKLERE MERHEMSİNİZ"

Demet Evgar: Gurur gözyaşları ve kocaman gülümsememizin mimarları. Yanan yüreklere merhemsiniz. Ve yine Atatürk kadınları... Bin şükür, bin teşekkür kızlar.

Ali Sunal: İki kızım var, inşallah sizler gibi pırıl pırıl, ülkesini temsil eden ülkesine umut olan gençler olarak yetişirler. Teşekkürler.

Ayşenil Şamlıoğlu: Sizinle gurur duyuyoruz. Bizlere büyük mutluluk yaşattınız, iyi ki varsınız, üzülmek yok asla. Kucak dolusu sevgiler.

"GÖZYAŞLARI ŞAMPİYONLUKTAN DAHA DEĞERLİ"

Sergen Yalçın: Onlar elense de yüreğimizdeki şampiyonlar. Skor değil, son saniyeye kadar sergilenen mücadele önemli. Gözyaşları şampiyonluktan daha değerli. Onlar gönüllerimizde şampiyon.

Emre Belözoğlu: Sultanlarımızın gözyaşları ülkemizdeki yangınları söndürecek kadar hepimizi duygulandırdı. Hepsi ile gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız kızlar!

Ömer Erdoğan: Dünyaya örnek oldular. Gözyaşları ile mücadelenin ruhunu yansıttılar, gururlarımız. Türk gençliğine örnek olarak gelen kuşaklara inançla azimle büyük başarılar elde edileceğini gösterdiler.

Tuncay Şanlı: Teşekkürler Filenin Sultanları.

İbrahim Toraman: Gözyaşları zaferin tacıdır. Ülke olarak gurur duyduk. Ailemizin parçası oldular. Türk kadınının başardığını gösterdiler. Galip gelmişler kadar mutlu oldum.