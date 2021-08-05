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Tokyo2020
Haber Giriş: 05.08.2021 - 08:32 | Son Güncelleme:

Tokyo'ya veda eden Filenin Sultanları'na büyük destek! "Yanan yüreklere merhemsiniz"

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Tokyo'ya veda eden Filenin Sultanları'na büyük destek! "Yanan yüreklere merhemsiniz"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadın voleybol çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak oyunlara veda etti. Müthiş bir mücadele örneği sergileyen ve taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Filenin Sultanları'na spor, siyaset ve sanat camiasından destek mesajları yağdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore’ye 3-2 yenilerek Tokyo 2020’ye çeyrek finalde veda ederken sporcularımızın karşılaşma sonrası gözyaşları adeta sel oldu.

Büyük üzüntü yaşayan Filenin Sultanları'na birçok alandan büyük destek yağdı.

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Son Dakika: Filenin Sultanları inanamadı, gözyaşları sel oldu Türkiye - Güney Kore maçının son puanının ardından...
Son Dakika: Filenin Sultanları inanamadı, gözyaşları sel oldu! Türkiye - Güney Kore maçının son puanının ardından...

İşte o destek mesajlarından bazıları;

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Mücadelenize, azminize, yüreğinize sağlık. Yaşattığınız her şey için teşekkürler.

Binali Yıldırım: Tokyo 2020’deki mücadeleniz, azminiz, yaşattığınız gurur için teşekkürler.

Ekrem İmamoğlu: Çok heyecanlandık, çok güzeldi. Mücadeleniz için çok teşekkürler.

Fatma Şahin: Silin göz yaşlarınızı, daha yapacak çok işiniz var.

Tokyoya veda eden Filenin Sultanlarına büyük destek Yanan yüreklere merhemsiniz

"YANAN YÜREKLERE MERHEMSİNİZ"

Demet Evgar: Gurur gözyaşları ve kocaman gülümsememizin mimarları. Yanan yüreklere merhemsiniz. Ve yine Atatürk kadınları... Bin şükür, bin teşekkür kızlar.

Ali Sunal: İki kızım var, inşallah sizler gibi pırıl pırıl, ülkesini temsil eden ülkesine umut olan gençler olarak yetişirler. Teşekkürler.

Ayşenil Şamlıoğlu: Sizinle gurur duyuyoruz. Bizlere büyük mutluluk yaşattınız, iyi ki varsınız, üzülmek yok asla. Kucak dolusu sevgiler.

Tokyoya veda eden Filenin Sultanlarına büyük destek Yanan yüreklere merhemsiniz

"GÖZYAŞLARI ŞAMPİYONLUKTAN DAHA DEĞERLİ"

Sergen Yalçın: Onlar elense de yüreğimizdeki şampiyonlar. Skor değil, son saniyeye kadar sergilenen mücadele önemli. Gözyaşları şampiyonluktan daha değerli. Onlar gönüllerimizde şampiyon.

Emre Belözoğlu: Sultanlarımızın gözyaşları ülkemizdeki yangınları söndürecek kadar hepimizi duygulandırdı. Hepsi ile gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız kızlar!

Ömer Erdoğan: Dünyaya örnek oldular. Gözyaşları ile mücadelenin ruhunu yansıttılar, gururlarımız. Türk gençliğine örnek olarak gelen kuşaklara inançla azimle büyük başarılar elde edileceğini gösterdiler.

Tuncay Şanlı: Teşekkürler Filenin Sultanları.

İbrahim Toraman: Gözyaşları zaferin tacıdır. Ülke olarak gurur duyduk. Ailemizin parçası oldular. Türk kadınının başardığını gösterdiler. Galip gelmişler kadar mutlu oldum.

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