Tokyo'dan koronavirüs açıklaması! 2020 Olimpiyatları...

Spor Arena Dış Haberler | Dünya çapında yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilmesi gündemde olan 2020 Tokyo Olimpiyatları için resmi açıklama geldi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tokyo Valisi Yuriko Koike, olimpiyat oyunlarının ertelenmesini gerektirecek herhangi bir tehdit olmadığını söyledi.

Aynı zamanda Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı olan Koike, "Oyunların ertelenmesinin ya da iptal edilmesinin gündemimizde olmadığını bir kez daha belirterek bu konuya netlik kazandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

SPOR ORGANİZASYONLARI İPTAL EDİLDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada kırmızı alarm verilirken birçok federasyon, Çin'de düzenlenmesi planlanan organizasyonlarını ya erteledi ya da ev sahipliğini başka ülkeye taşıdı.

Futbolda lig süresiz ertelenirken, kayaktan atletizme, bokstan tenise, basketboldan golfe, motor sporlarından yüzmeye kadar birçok branşta spor organizasyonu salgın nedeniyle Çin'de düzenlenmeyecek.





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