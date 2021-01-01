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- 2020 Tokyo Olimpiyatları 8 Ağustos maç programı! Yarın hangi maçlar var? İşte Türkiye'nin kapanış karşılaşmaları!2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda son güne gelindi. 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda son gün atletizmde 2 milli sporcu ülkemizi temsil edecek. TRT Spor ekranlarında yayınlanacak olan mücadelelerde Yavuz Ağralı ve Polat Kemboi Arıkan altın madalya için koşacak. Peki, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarın hangi maçlar var? İşte, 8 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları maç programı ve Türkiye karşılaşmaları.
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