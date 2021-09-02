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Haber Giriş: 02.09.2021 - 14:51 | Son Güncelleme:

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Mahmut Bozteke'den tarihi madalya

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Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Mahmut Bozteke'den tarihi madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda, tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dokuzuncu gününde tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Mahmut, bronz madalya maçında İtalyan Antonino Bossolo'yla karşılaştı.

Mahmut, ilk rauntta 14-2 üstünken hakem kararıyla müsabakayı kazandı ve bronz madalya elde etti.

Milli sporcu, paralimpik oyunlarda Türkiye'ye tekvando branşında madalya getiren ilk isim oldu.

Tokyo Paralimpik Oyunlarında Mahmut Boztekeden tarihi madalya

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