Tokyo Olimpiyatları'nda cimnastikte 7'de 7 yapabiliriz

Spor servisi / Adil DEMİRÇUBUK - Atletizm ve yüzme ile birlikte olimpiyat oyunlarının 3 ana branşından biri olan cimnastikte 4 sporcuyla girdiğimiz erkekler artistik cimnastik elemelerinden toplamda 7 final çıkardık. Ferhat Arıcan paralel bar, İbrahim Çolak halka, Adem Asil genel tasnif ve atlama masası, Ahmet Önder genel tasnif ve atlama masasında finale yükseldi. Her sporcumuzun, uzmanı olduğu aletlerde finale yükselmiş olması madalya şansımızı da artıran bir durum. Şimdi gelelim detaylara...

FERHAT ARICAN: TARİHİ BAŞARIYA ÇOK YAKIN

Ferhat Arıcan son 1,5 senedir paralel bar aletinin dünyadaki en formda isimlerinden biri. Son iki senenin Avrupa şampiyonu ve son Dünya Kupası şampiyonu. Dünya Kupası’nı kazanırken 7.0 zorluk dereceli serisini yapmaya başladı. Bu, şu anda dünyada denenen en zor seri. Olimpiyattaki en yakın rakibinin serisinin zorluk derecesi 6.8. Ferhat’ın kağıt üzerinde 3 rakibi var finalde. İki dünya şampiyonluğu bulunan Zou Jingyuan ve 2015’in dünya şampiyonu You Hao ve Alman Lukas Dauser. Son Avrupa Şampiyonası’nda Lukas Dauser’i geçmişti. Ferhat 15.566’lık skorla finale yükseldi. Bu puanı 0,4 artıracak potansiyeli var. Podyum antrenmanındaki performansını tekrarlarsa madalya şansı çok yüksek.

İBRAHİM ÇOLAK: 15 PUANIN ÜSTÜNE ÇIKMALI

İbrahim Çolak halka aletinde son dünya şampiyonu. Halkada 1 numaralı favori son olimpiyat şampiyonu ve 3 kez dünya şampiyonu olan Yunan Elefterios petrounias. Doha’daki son Dünya Kupası’nda 15.333’lük skorla altın madalya aldı. Elemelerde de aynı skoru yaparak finale yükseldi. Liu Yang, Ait Said Samir ve Arthur Zanetti diğer güçlü isimler. İbrahim elemelerde 14.933 puan aldı ve bu 2019’da Stuttgart’da dünya şampiyonu olduğu finalde aldığı puanın aynısı. Ama bu finale ilk 3 sırada giden sporcuların tamamı 15’in üzerinde puan aldılar. İbrahim finalde kendi serisini hatasız sergilerse madalya gelebilir.

AHMET ÖNDER: KÜRSÜYE ÇIKMASI SÜRPRİZ OLMAZ

Ahmet Önder genel tasnif ve atlama masası elemelerinde sekizinci sırayı aldı. İyi bir genel tasnifçi, yani 6 aletin 6’sında da belirli bir seviyenin üzerinde performans sergiliyor. Genel tasnif finalinde yer alması büyük başarı, madalya zor ama üst sıralarda bitirme şansı yüksek. Atlama masasında finale yükselen sporcuların skorları birbirine çok yakın Ahmet’in kürsüyü kovalaması sürpriz olmaz.

ADEM ASİL: ATLAMA MASASININ FAVORİLERİNDEN

Adem Asil de genel tasnifçi olduğu için 6 aletin tamamında yarışabiliyor. Halka ve atlama masası onun güçlü aletleri. Halkada elemelerden finale altıncı, atlama masasında dördüncü sırada yükseldi. Halkada İbrahim’le birlikte madalya mücadelesi verecekler. İki sporcumuzdan birinin kürsüde olması sürpriz olmaz. Atlama masasında da madalyanın önemli adaylarından biri. Genel tasnifte final görmesi çok büyük başarı, orada da elinden geleni yapacaktır.

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