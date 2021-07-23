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Tokyo2020
Haber Giriş: 23.07.2021 - 20:45 | Son Güncelleme:

Tokyo Olimpiyatları'nda bir koronavirüs vakası daha!

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Tokyo Olimpiyatları'nda bir koronavirüs vakası daha!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan Alman bisikletçi Simon Geschke'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Almanya Olimpiyat Sporları Konfederasyonundan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Geschke'nin Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve erkekler yol bisikleti yarışında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Takımda diğer sporcuların testlerinin negatif çıktığı ve yarışa katılabilecekleri ifade edildi.

Tokyo 2020'de erkekler yol bisikleti yarışı, yarın TSİ 05.00'te gerçekleştirilecek.

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