Japonya’nın ev sahipliği yaptığı 2020 Tokyo Olimpiyatları için geri sayım başladı. Türkiye’nin de 18 branşta 108 Milli sporcuyla katılacağı Tokyo Olimpiyatları ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılmayan olimpiyatların bu yıl ne zaman gerçekleşeceği merak konusu. Peki Tokyo Olimpiyatları saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den katılacak sporcular…

TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

2020 Tokyo Olimpiyatları için sayılı zaman kaldı. Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz ve 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Tokyo Olimpiyatları’ına 200’ün üzerinde ülkeden yaklaşık 11 bin sporcu katılacak. Türk sporu, kendi olimpiyat tarihinin en fazla katılım gösterdiği ikinci organizasyonunu yaşayacak.

TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA?

2020 Tokyo Olimpiyatları; Eurosport 1, Eurosport 2, Trt Spor ve Trt Spor Yıldız kanallarından takip edilebilecek.

TOKYO OLİMPİYATLARI’NE KATILACAK MİLLİ SPORCULAR

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden derlenen bilgiye göre, olimpiyat oyunlarında Türkiye’yi temsil edecek sporcular şöyle:

A Milli Kadın Voleybol Takımı (12): Nihai kadro daha sonra açıklanacak.

Atletizm (25): Emel Dereli (Gülle atma), Ramil Guliyev (200 metre), Abdülselam İmuk, Ayşe Tekdal, Meryem Pekmez, Evin Demir, Şahin Şenoduncu, Salih Korkmaz (20 km yürüyüş), Yasmani Copello Escobar (400 metre engelli), Yasemin Can (5 bin metre ve 10 bin metre), Eda Tuğsuz (Cirit atma), Meryem Erdoğan, Yavuz Ağralı, Polat Kemboi Arıkan, Kağan Kigen Özbilen (Maraton), Ersu Şaşma (Sırıkla atlama), Tuğçe Şahutoğlu, Özkan Baltacı, Eşref Apak (Çekiç atma), Necati Er (Üç adım atlama), Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes (100 metre, 4x100 metre bayrak takımı), Kayhan Özer, Oğuz Uyar, Ertan Özkan (4x100 metre bayrak yarışı)

Atıcılık (4): Yusuf Dikeç, İsmail Keleş (10 metre havalı tabanca), Ömer Akgün (10 metre havalı tüfek), Özgür Varlık (25 metre çabuk atış tabanca)

Badminton (1): Neslihan Yiğit

Bisiklet (2): Ahmet Örken, Onur Balkan (Yol yarışı)

Boks (6): Batuhan Çiftçi (52 kilo), Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Esra Yıldız (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo), Necati Ekinci (69 kilo), Bayram Malkan (81 kilo)

Cimnastik (5): İbrahim Çolak, Nazlı Savranbaşı, Ahmet Önder, Adem Asil, Ferhat Arıcan (Artistik cimnastik)

Eskrim (1): İrem Karamete

Güreş (9): Rıza Kayaalp (Grekoromen 130 kilo), Cenk İldem (Grekoromen 97 kilo), Kerem Kamal (Grekoromen 60 kilo), Evin Demirhan (Kadınlar 50 kilo), Yasemin Adar (Kadınlar 76 kilo), Taha Akgül (Serbest stil 125 kilo), Süleyman Atlı (Serbest stil 57 kilo), Osman Göçen (Serbest stil 86 kilo), Süleyman Karadeniz (Serbest stil 97 kilo)

Halter (2): Muhammed Furkan Özbek (67 kilo), Nuray Levent (64 kilo)

Judo (6): Kayra Sayit (+78 kilo), Mihraç Akkuş (60 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Michael Zgank (90 kilo), Gülkader Şentürk (48 kilo)

Karate (7): Dilara Bozan, Ali Sofuoğlu (Kata), Serap Özçelik Arapoğlu (Kumite 55 kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol (Kumite +61 kilo), Uğur Aktaş (Kumite +75 kilo), Merve Çoban (Kumite +61 kilo), Eray Şamdan (Kumite 67 kilo)

Kürek (1): Onat Kazaklı (Tek çifte M1x)

Modern pentatlon (1): İlke Özyüksel

Okçuluk (2): Yasemin Ecem Anagöz (Bireysel kadınlar klasik yay), Mete Gazoz (Bireysel erkekler klasik yay)

Tekvando (5): Nafia Kuş (+67 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nur Tatar (67 kilo), Hakan Reçber (68 kilo)

Yelken (8): Deniz Çınar, Ateş Çınar (Erkekler 470), Alican Kaynar (Finn), Beste Kaynakçı, Okyanus Arıkan (Kadınlar 470), Ecem Güzel (Laser radial), Dilara Uralp (Rüzgar sörfü), Onur Cavit Biriz (Rüzgar sörfü)

Yüzme (11): Berke Saka (200 metre sırtüstü), Berkay Ömer Öğretir (100 metre ve 200 metre kurbağalama), Merve Tuncel (400, 800 ve 1500 metre serbest), Ümit Can Güreş (100 metre kelebek), Emre Sakçı (100 metre kurbağalama), Deniz Ertan (800 ve 1500 metre serbest), Beril Böcekler (400, 800 ve 1500 metre serbest), Viktoria Zeynep Güneş (200 metre karışık), Defne Taçyıldız (200 metre kelebek), Baturalp Ünlü (200 metre serbest), Yiğit Aslan (800 metre serbest)