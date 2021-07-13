Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlayacak? İşte 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda son gelişmeler

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 108 sporcuyla katılacak Türkiye, bugüne kadar olimpiyat tarihinde toplam 91 madalya kazandı. Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde 39 altın, 25 gümüş, 27 de bronz madalya kazandı. Milli sporcular, olimpiyatlarda sadece 6 spor dalında başarılı sonuçlar elde etti. İşte, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda son gelişmeler...

2020 Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek.

Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın tüm heyecanını, Eurosport 1, Eurosport 2, Trt Spor ve Trt Spor Yıldız kanallarından takip edebilecek.

108 MİLLİ SPORCU

Pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 branşta toplam 108 sporcuyla temsil edilecek. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor organizasyonunda 108 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.