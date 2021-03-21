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Haber Giriş: 21.03.2021 - 22:20 | Son Güncelleme:

Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nin son gününde Kerem Kamal altın madalya kazandı

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Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nin son gününde Kerem Kamal altın madalya kazandı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nin son gününde milli güreşçi Kerem Kamal altın, Metehan Başar ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal finalde Alman rakibi Etienne Kinsinger'i 5-1 yenerek altın, 87 kiloda Metehan Başar ise Rus rakibi Milad Alirızaev'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Serbest stilde, Osman Göçen, Süleyman Karadeniz gümüş, Selahattin Kılıçsallayan bronz, kadınlarda Evin Demirhan gümüş madalya kazandı. Böylelikle, milli güreşçiler 6 madalya ve 4 Olimpiyat kotası kazanarak turnuvayı tamamladı.

Güreşte Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sporcu sayısı ise daha önce dünya şampiyonasında kazanılan 4 kota ile, 8'e ulaştı.

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