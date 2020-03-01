Tokyo Maratonu koronavirüs gölgesinde koşuldu

Atletizmde Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, Japonya'nın başkenti Tokyo'da koşuldu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sadece elit atletlerin yarıştığı maratonu, erkeklerde geçen yılın da birincisi Etiyopyalı Birhanu Legese, 2 saat 4 dakika 15 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Belçikalı Bashir Abdi 2.04.49 ile ikinciliği, Etiyopyalı Sisay Lemma 2.04.51 ile üçüncülüğü elde etti.



Kadınlarda birinciliği, bitiş çizgisini 2 saat 17 dakika 45 saniyede geçen İsrailli Lonah Chemtai Salpeter, parkur rekoru kırarak kazandı. Etiyopyalı Birhane Dibaba 2.18.35 ile ikinci, vatandaşı Sutume Asefe Kebede 2.20.30 ile üçüncü sırayı aldı.