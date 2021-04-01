Tokyo Game Show 2021 ve PAX East 2021 bu sene de çevrimiçi olacak

Tokyo Game Show 2021 ve PAX East 2021 de bu sene fiziksel olarak gerçekleşmeyecek. İki etkinlik de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. İki etkinliğin organizatörleri de duyuruyu aynı gün içinde yaptı.

PAX Series’in organizatörleri ReedPop ve Penny Arcade, geçtiğimiz gün 3-6 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan etkinliğin, küresel pandemi sebebiyle çevrimiçi gerçekleşeceğini ve etkinliğin PAX Online isminde 15-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.

PAX Series’in yaptığı açıklamanın arkasından Tokyo Games Show da benzer bir açıklama yaptı. Japonya’da gerçekleşecek etkinlik 30 Eylül-3 Kasım tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Etkinlik tarihlerinde basın ve influencerlar için gerçekleşecek olan a sayıda katılımcının bulunacağı bir toplantı da düzenlenecek. Etkinlik Japonca ve İngilizce olarak takip edilebilecek.

Şu an için Tokyo Game Show ve PAX East dışında pek çok diğer etkinlik de çevrimiçi gerçekleştiriliyor. Dünya genelinde aşılanma yavaş yavaş yaygınlaşırken organizasyon tertip edenler yine de yakın zamanda yüz yüze etkinlik gerçekleştirilebileceğinden şüpheli.