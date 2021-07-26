Tokyo 2020'nin ilk sürprizi 18 yaşındaki Ahmed Hafnaoui

Spor servisi / Koray DURKAL - Tokyo Su Sporları Merkezi’nde düzenlenen yüzme yarışlarında büyük bir sürpriz yaşandı. Yarışlarda 18 yaşındaki Tunuslu yüzücü Ahmed Hafnaoui, beklenmedik bir başarıya imza atarak 400 metre serbestte 3.43.36’lık derecesiyle altın madalya kazandı. Genç sporcu bu başarısıyla ülkesi Tunus’a bu kategorideki ilk olimpiyat madalyasını götürdü.

KONUKLARDAN BAHŞiŞ ALMAK içiN ESKRiM KIYAFETLERi GiYDiLER

Olimpiyat düzenlemek, ev sahibi ülkelerde bazı değişimleri de beraberinde getirebiliyor. Örneğin Japonya’da birçok hizmet sektöründe bahşiş vermek ya da teklif etmek büyük kabalık olarak görülüyor. Buna taksiler de dahil. Ancak Tokyo Olimpiyat Oyunları sırasında müşterilerini eskrim kıyafetleriyle taşıyan bir şirket, bunun karşılığı olarak bahşiş kabul etmek istediklerini açıkladı.

66 YAŞINDA VE 7. KEZ OLİMPİYATTA MADALYA İÇİN ATA BİNECEK

Avustralyalı binici Mary Hanna, Tokyo’da evine madalya götürmek için mücadele ediyor. 66 yaşındaki sporcu, 7. olimpiyatında yarışıyor. Hanna, Britanyalı lorna Johnstone’dan sonra olimpiyatlara katılan en yaşlı ikinci kadın sporcu oldu. Johnstone, 1972 Münih Olimpiyatları’nda 70 yaşında iken mücadele etmişti. 1996 Atlanta, 2000 Sidney, 2004 Atina, 2012 Londra ve 2016 Rio Oyunları’nda da mücadele eden Hanna, hiçbirinde madalya kazanamadı.

30 YIL SONRA EN DÜŞÜK İZLEYİCİ

Tokyo’daki açılış töreni, paylaşılan ön rakamlara göre, ABD televizyonlarında son 30 yılda en az izlenen seremoni oldu. Dört saatlik yayın, ortalama 17 milyon izleyiciye ulaştı. Bu sadece Rio 2016’daki açılışa göre yüzde 35.8’lik düşüş değil, aynı zamanda 1992 Barcelona’nın seremonisini izleyen 21,6 milyon izleyiciden de düşük bir rakam olarak kayıtlara geçti.

FORMALARA BUZ KOYARAK YARIŞTILAR

Tokyo 2020’ye şu ana kadar hava sıcaklığı damga vurdu. Erkekler yol yarışında bisikletçiler, yol kenarındaki destek görevlileri tarafından kendilerine verilen buzları formalarına koydu ve mücadeleye öyle devam etti. Sporcuların özellikle de nemden dolayı şikayeçi oldukları görüldü. Sıcak havanın yanı sıra tropik fırtına konusunda uyarılarda bulunulması dikkat çekti.

AŞI OLMAK İSTEMEYEN YÜZÜCÜ TEPKİ ÇEKTİ

ABD Yüzme Takımı’ndan Michael Andrew’in aşı olmayı reddetmesi büyük yankı uyandırdı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin oyunlarda yer alan sporculara aşı olma zorunluluğu getirmemesinden yararlanarak, vücuduna bilmediği maddeler sokmayı istemediğini belirten ve aşıyı reddeden Andrew birçok kesimden eleştiri aldı.

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