Tokyo 2020'de zirveye çıkacağız

Şimdiye kadar 11 farklı branşta toplamda 62 sporcunun olimpiyat kotası aldığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Olimpiyat sürecinde pek çok branşta muazzam dereceler elde ettik. Tokyo’da bu süreci hep birlikte taçlandıracağız” ifadelerini kullandı.

Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlar öncesinde sporcularımızın kota alma süreci devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat oyunlarına 11 branşta 62 sporcunun kota aldığını, paralimpik oyunlara ise 8 branşta 55 sporcunun katılım hakkı elde ettiğini

açıkladı. Pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen oyunlar öncesi çok umutlu olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Geçen yıl da olimpiyatlara hazırdık. Olimpiyat sürecinde pek çok branşta muazzam dereceler elde ettik, ilklere şahit olduk. Bu başarılar bizi büyük sevinçlere taşıyacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye büyük potansiyele sahip

Türkiye’nin büyük bir spor potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’ndan sporcularımız, antrenörlerimiz, spor yöneticilerimiz, kısaca hepimizin beklentisi yüksek. Tokyo’da adımızdan söz ettireceğimize inanıyorum. Tokyo’da bu süreci hep birlikte taçlandıracağız. En başarılı olimpiyatlara adayız. Bunu birlikte başaracağız. Altyapıdan tesisleşmeye, yetenek taramalarından olimpiyat hazırlık merkezlerine, milli sporcu bursuna kadar tüm çalışmalarımız, bu başarıların kilometre taşları. İnşallah bu yatırımın karşılığını başarılarla alacağız” ifadelerini kullandı.

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