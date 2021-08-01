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Tokyo 2020'de Yasemin Adar final şansını kaybetti! Repesaj...
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Yasemin Adar çeyrek finalde yenilerek final şansını yitirdi.
Makuhari Messe'deki kadınlar 76 kilo çeyrek final mücadelesinde mindere çıkan Yasemin, dünya şampiyonu ABD'li Adelina Maria Gray'e karşı kötü başladı. 6-0 geriye düşen milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde yaptığı atakla 4 sayı almasına rağmen karşılaşmadan 6-4 mağlup ayrıldı.
Final şansını yitiren Yasemin, ABD'li güreşçinin finale yükselmesi halinde repesaja kalacak.