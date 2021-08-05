Tokyo 2020'de tarihe geçen Yasemin Adar'ın babası, kızıyla gurur duyuyor

Güreşte kadınlar 76 kiloda bronz madalya kazanarak bu branşta Türkiye'ye madalya kazandıran ilk kadın sporcu olan Yasemin'in babası, kızının elde ettiği başarının mutluluğunu yaşıyor.



Naim Adar, AA muhabirine, kızının maçlarını heyecanla izlediğini söyledi. Kızı Yasemin'in Türkiye'nin gururu olduğunu ifade eden Adar, "Allah ona bu günleri de gösterdi, Yasemin kadınlar güreş branşında Türkiye'ye ilk defa olimpiyat madalyası getirdi. Çok memnun ve gururluyuz." diye konuştu.



Adar, kızıyla madalya aldıktan sonra görüştüğünü ve tebrik ettiğini dile getirerek, "Güreş konusunda Yasemin kızlara örnek oluyor, ben her zaman maddi ve manevi bir şekilde destekledim. Desteklerimiz yerini buldu. Eşim Ayşegül 2014 yılında kanser hastalığından vefat etmişti,1996 yılında felç olduğu için de yatalak hastaydı. Ablası annesine baktı, biz de devamlı Yasemin'le antrenmanlara gittik." ifadesini kullandı.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Türkiye Güreş Federasyonu Musa Aydın'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Adar, olimpiyata katılan ve başarı sağlayan tüm sporcuları da tebrik etti.



- "Dünya şampiyonluğu kazanan ilk kadın güreşçisi olmuştu"



"İlklerin kadını" olarak anılan Yasemin Adar, Türkiye'ye kadın güreşinde de ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya alarak dönen Yasemin, Türkiye'nin dünya şampiyonluğu kazanan ilk kadın güreşçisi oldu.



Tokyo 2020'ye kürsü hedefiyle gelen Yasemin, bronz madalyayı aldı ve Türkiye'ye olimpiyat madalyası getiren ilk kadın güreşçi olarak tarihe adını yazdırdı.