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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 25.08.2021 - 14:49 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020'de Sümeyye Boyacı 7'nci, Sevilay Öztürk 8'inci oldu

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Tokyo 2020'de Sümeyye Boyacı 7'nci, Sevilay Öztürk 8'inci oldu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü kadınlar 200 metre serbest S5 kategorisi finalinde milli yüzücüler Sümeyye Boyacı 7'nci, Sevilay Öztürk 8'inci oldu.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme finalinde Sevilay Öztürk ile Sümeyye Boyacı yarıştı.

Sümeyye Boyacı, 3.17.23'lük zamanıyla 7'nci, Sevilay Öztürk ise 3.29.05'lik derecesiyle 8'inci sırayı elde etti.

Müsabakada Çinli Li Zhang altın, Büyük Britanyalı Tully Kearney gümüş, İtalyan Monica Boggioni bronz madalyayı kazandı.

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