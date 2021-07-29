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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 29.07.2021 - 10:16 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020'de rekorlarla dolu yarış! Dünya rekoru kıran Çin altın madalya kazandı

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Tokyo 2020'de rekorlarla dolu yarış! Dünya rekoru kıran Çin altın madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yüzmede kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında Çin, dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Tokyo Su Sporları Merkezi'ndeki yarışta Junxuan Yang, Muhan Tang, Yufei Zhang ve Bingjie Li'den oluşan Çin 7.40.33 ile altın madalya kazandı.

Allison Schmitt, Paige Madden, Kathryn Mc Laughin, Kathleen Ledecky'nin yer aldığı ABD 7.40.73'lük dereceyle gümüş ve Ariarne Titmus, Emma McKeon, Madison Wilson, Leah Neale'den oluşan Avustralya 7.41.29 ile bronz madalya aldı.

Çin 4x200 metre serbest bayrak yarışında dünya rekorunun yeni sahibi olurken, ABD takımı, Amerika ve Avustralya da Okyanusya rekorlarını kırdı.

Tokyo 2020de rekorlarla dolu yarış Dünya rekoru kıran Çin altın madalya kazandı

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