AA
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Tokyo 2020'de mücadele eden Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan, günü 18. sırada tamamladı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde kadınlar 470 sınıfında yarışan Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan günü 18. sırada tamamladı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde kadınlar 470 sınıfında yarışan Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan günü 18. sırada tamamladı.
Türkiye'yi yelkende temsil eden iki sporcu 8 yarışlık bölümü tamamlarken, gün sonunda kendilerine 18. sırada yer bulabildi.
Milli sporcular yarın iki yarış daha yapacak.