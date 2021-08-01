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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 01.08.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020'de mücadele eden Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan, günü 18. sırada tamamladı

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Tokyo 2020'de mücadele eden Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan, günü 18. sırada tamamladı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde kadınlar 470 sınıfında yarışan Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan günü 18. sırada tamamladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde kadınlar 470 sınıfında yarışan Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan günü 18. sırada tamamladı.

Türkiye'yi yelkende temsil eden iki sporcu 8 yarışlık bölümü tamamlarken, gün sonunda kendilerine 18. sırada yer bulabildi.

Milli sporcular yarın iki yarış daha yapacak.

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