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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 22.07.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020'de milli okçularımız Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ile milli kürekçi Onat Kazaklı sahne alıyor!

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Tokyo 2020'de milli okçularımız Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ile milli kürekçi Onat Kazaklı sahne alıyor!

Milli okçular Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ile milli kürekçi Onat Kazaklı , 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk müsabakalarına yarın çıkacak.

Türkiye'yi Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek milli okçular Mete ile Yasemin Ecem, yarın başlayacak müsabakalarda klasik yay kategorisi bireysel sıralama turunda mücadele edecek. Onat ise tek çifte (M1x) disiplininde eleme mücadelesi verecek.

Tokyo'daki Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda gerçekleştirilecek müsabakalarda kadınlar karşılaşmaları TSİ 03.00'te, erkekler mücadeleleri ise TSİ 07.00'de başlayacak.

Onat Kazaklı'nın yer alacağı yarış ise TSİ 02.30'da start alacak.

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