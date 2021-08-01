Tokyo 2020'de Mete Gazoz tarih yazdı! Sözünü tuttu, müthiş final...

Tokyo 2020’de tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği ilk altın madalya milli okçumuz Mete Gazoz’dan geldi. Klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli’yi 6-4 yenen sporcumuz olimpiyatlarda ülkemize okçuluk branşında ilk şampiyonluğu kazandırdı. Mete Gazoz sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth’u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki sporcumuz bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD’li Brady Ellison’u eledi ve yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde ise Japon Takaharu Furukawa’yı mağlup eden Mete finalde Nespoli ile altın madalya maçına çıktı.

İyi başlayamadı, müthiş bitirdi

Londra 2012’de takım müsabakasında altın madalya alan, dünya ve Avrupa şampiyonu rakibi karşısında sporcumuz maça iyi başlayamadı. İlk set 26 puan atan ve rakibinin 29’a ulaşmasıyla 2-0 geri düşen Mete 2. set 28-28’lik tamamlanınca ilk puanını aldı. 3. sete 3-1 geride giren milli okçu bu bölümde 27-26 üstünlükle skoru 3-3’e getirdi. 29-29 sona eren 4. setin ardından genel skorda beraberlik sürdü: 4-4. Kazananın olimpiyat şampiyonu olacağı beşinci sete Mete 9, Nespoli ise 8’le başladı. İki sporcu da ikinci atışlarında 10 puanı buldu. Son atışında 10 puan atan Mete, İtalyan rakibinin atışını beklemeden genel skorda 6-4 üstünlükle altın madalyaya uzandı.

Rio'da söz vermiştim, tuttum

Mete kürsünün zirvesine çıktığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ilk altın madalyamızı kazandıran 22 yaşındaki sporcu, şunları söyledi: “Rio 2016’dan sonra ‘Tokyo 2020’de altın madalya kazanacağım’ diye Türk halkına söz verdim. Bu sözümü tuttum. Ne kadar yarışma içinde kalmaya çalışsak da ülkemin içinde bulunduğu durumdan ve orman yangınlarından dolayı kalbimiz her zaman Türkiye’deydi. Bugünkü (dün) altın madalya sayesinde herkesi en azından bir süre için güldürebildiğimi düşünüyorum. Bunun için çok mutluyum.”

Metin Gazoz: Apayrı bir gurur yaşıyorum

Mete'nin babası Metin Gazoz, oğluyla gurur duyduğunu söyledi: “Yangın bölgelerinden arayıp ‘Bize enerji oldunuz’ diyenler var. Mete, Türk milletinin sevinç kaynağı oldu. Bir baba olarak apayrı bir gurur yaşıyorum. Antrenörlerin telefonlarını ‘Biz de okçuluğa başlayacağız’ diyen gençler kilitlemiş. 7 Temmuz’da annesine doğum günü için adının baş harfleri olan bir küçük altın okçu kolyesi yaptırdı. ‘Şimdi bu altın madalyanı takayım, orijinalini Tokyo dönüşü boynuna asacağım’ dedi. Bugün (dün) konuştuklarında da ‘Altın madalyayı taktım, orjinalini de aldım getiriyorum.” demiş.”

Ünlülerden Mete'ye tebrik mesajı yağdı

· Tarkan: Ülkemize okçuluk dalında olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz’u canı gönülden bir şekilde tebrik ediyorum.

· Hadise: Tokyo 2020’de ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz’u tebrik ediyorum. Gurur duyuyoruz.

· Ebru Gündeş: Bu zor günlerde bir tebessüm. Tebrikler, gurur duyduk.

· Ziynet Sali: Neyse ki güzellikler de oluyor... Teşekkürler Mete...

· Çağla Şıkel: Yürekten tebrikler

Gözlük mesajı: Okçuluk benim hayatımın bir parçası, evimin içinde dolaşır gibi, günlük işlerimi yapar gibi ok atmaya çıkarım” mesajı vermek için bulunan bir yöntem. Bu rahatlığı sahaya çıktığı anda rakiplerinin stres olmasını sağlıyor

Gözlüğü: Performans gözlüğü değil, günlük gözlük kullanması kariyer ekibinin bilinçli bir seçimi.

Şapkası: Hocası Göktuğ Ergin’in 2008 Pekin Olimpiyatlarında taktığı şapka. Mete Gazoz’un uğuru

Saati: G-Schock marka saati, kariyer ekibinin hediyesi ve uğuru. Değeri 4 bin TL.

Sponsoru: Nike. Nike, markasının dünyada sponsor olduğu ilk okçu.

Malzemesi: SponsoruHoyt marka. Fiyatı ise yaklaşık 3 bin Euro

Profesyonelliği: Mete Gazoz, 2017’den bu yana Possible ile çalışıyor. Ekip Mete’nin ailesine ulaşıyor ve el ele Mete’yi olimpiyat şampiyonluğuna götüren süreci başlatıyorlar. İlk toplantıya ailesiyle antrenörü Göktuğ Ergin de katılıyor. Ekip, Göktuğ hocaya bir sunum yapıyor ve o günden sonra birlikte ilerliyorlar.

Nabız: Rakibinin nabzı (Yarış anında) 160-165. Mete’nin nabzı 125-145. Bunun için nefes tekniği ve yüksek nabız antrenmanı yapıyor.

Eğitimi: Nişantaşı Üniversitesi Spor Yönetimi bölümü öğrencisi.

Sevinç hareketi: Her galibiyetten sonra yaptığı hareket de ekibiyle birlikte bulduğu bir hareket. Anlamı: “Galibiyeti tuttum ve kopardım”

Konsantrasyon: Mete’nin dikkat eksikliği var. Bu yüzden atış dışında Mete’yi gülerken, şakalaşırken görürüz. Kısa süre konsantre olabiliyor ve onu da atış anına denk getirmesi gerekiyor.

Antrenörü: Göktuğ Ergin eski bir milli okçu ve 13 yaşından bu yana Mete ile çalışıyor. Dünyada ‘Yılın Antrenörü’ seçilen Ergin ekibiyle beraber okçuluğun gelişmesinin arkasındaki en büyük isim. Sporcuların kişisel gelişimi noktasında da katkılar sağlıyor

Ekibi: 5 kişilik kariyer yönetim ekibi var. Bütün planlamasını bu ekip yönetiyor. Yasemin Ecem Anagöz de aynı ekiple çalışıyor.

Ailesi: Mete’nin babası ve annesi okçu. Babası federasyon yöneticisi. Mete 3 yaşından itibaren okçuluğun içinde. Omuzları için yüzmeye gitti. Koordinasyon için basketbol oynadı, dikkat yeteneği için resim, göz, el koordinasyonu için piyano eğitimi aldı.