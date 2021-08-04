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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020'de koronavirüs vaka sayısı 322'ye yükseldi

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Tokyo 2020'de koronavirüs vaka sayısı 322'ye yükseldi

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 322'ye yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 28 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs bulaşan 28 kişi arasında turnuvada yarışan 4 sporcu yer alıyor.

Turnuva kapsamında hizmet veren 19 sözleşmeli çalışan, 2 resmi yetkili de virüse yakalananlar arasında bulunuyor.

Böylece Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 322'ye çıktı.

Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.

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