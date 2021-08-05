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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020'de kadınlar sırıkla atlamayı ABD'li Katie Nageotte kazandı

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Tokyo 2020'de kadınlar sırıkla atlamayı ABD'li Katie Nageotte kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde kadınlar sırıkla atlamada ABD'li Katie Nageotte altın madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.

Kadınlar sırıkla atlama finalinde ABD'li Katie Nageotte, 4.90 metre atlayarak altın madalyaya uzandı. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Anzhelika Sidorova 4.85 metrelik atlayışıyla gümüş, Büyük Britanyalı Holly Bradshaw ise aynı derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Rio 2016 şampiyonu Yunan atlet Katerina Stefanidi, 4. sırada yer alarak Tokyo'dan eli boş ayrıldı.

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