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Futbol
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Haber Giriş: 22.07.2021 - 17:02 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020'de futbol maçları başladı! Fransa ve Almanya şoke etti! Brezilya...

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Tokyo 2020'de futbol maçları başladı! Fransa ve Almanya şoke etti! Brezilya...

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkeklerde futbol müsabakaları başladı

Gruplarda bugün 8 karşılaşma oynandı. Takımlar ikinci maçlarına 25 Temmuz Pazar günü çıkacak.

İlk gün sonuçları şöyle:

A Grubu:
Meksika-Fransa: 4-1
Japonya-Güney Afrika: 1-0

B Grubu:
Yeni Zelenda-Güney Kore: 1-0
Honduras-Romanya: 0-1

C Grubu:
Mısır-İspanya: 0-0
Arjantin-Avustralya: 0-2

D Grubu:
Fildişi Sahili-Suudi Arabistan: 2-1
Brezilya-Almanya: 4-2

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