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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 11:59 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020'de Esra Yıldız çeyrek finalde elendi

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Tokyo 2020'de Esra Yıldız çeyrek finalde elendi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 60 kiloda Esra Yıldız, çeyrek finalde elendi.

Kokugikan Arena'daki çeyrek final maçında Esra Yıldız, Finlandiya'dan Johanna Marjut Mira Potkonen'le karşılaştı.

Milli boksör ilk rauntta 40 yaşındaki sporcu karşısında etkisiz oldu ve Potkonen, 5 hakemin 4'ünden daha fazla puan aldı. İkinci rauntta daha atak bir boks ortaya koyan Esra, buna karşın yine rakibine üstünlük kuramadı. Finli sporcu bu rauntta da 3 hakemin tam puanını aldı ve son raunda büyük üstünlükle girdi.

Son rauntta da üstünlüğünü koruyan Potkonen, karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi. Esra Yıldız ise ilk kez katıldığı olimpiyata çeyrek finalde veda etti.

Milli boksörün karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Müsabakadan sonra Kasapoğlu, Esra'yla bir araya geldi ve milli sporcuyu teselli etti.

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