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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 07.08.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020'de erkek voleybolda bronz madalya Arjantin'in

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Tokyo 2020'de erkek voleybolda bronz madalya Arjantin'in

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde erkek voleybolunda Arjantin bronz madalya kazandı.

Arjantin, Ariake Arena'da oynanan karşılaşmada Brezilya'yı 25-23, 20-25, 20-25, 25-17 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Seul 1988'de bronz madalya kazanan Arjantin, tarihinde ikinci kez olimpiyat üçüncülüğü kazandı.

Tarihinde üç kez olimpiyat şampiyonu olan ve Rio 2016'nın altın madalya sahibi Brezilya ise madalya kazanma başarısı gösteremedi.

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