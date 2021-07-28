Tokyo 2020'de cimnastikçimiz Adem Asil olimpiyat 15.'si oldu! Ahmet Önder...

Ariake Cimnastik Merkezi'nde gerçekleştirilen bireysel genel tasnif final müsabakalarında Ahmet Önder ile Adem Asil, yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste disiplinlerinde mücadele etti.



Milli sporcular ilk olarak kulplu beygirde performans sergiledi. İlk sırada alete çıkan Adem, 13.166 puan elde etti. Üçüncü sırada gelen Ahmet ise hareketi devam ederken kulplu beygirden düşünce 12.900 puanda kaldı. İlk aletler sonunda Adem Asil 20, Ahmet Önder ise 22. sırada yer buldu.



İkinci olarak halkaya gelen milli cimnastikçilerden Ahmet Önder 13.866 puan, Adem Asil de 13.700 puan topladı. Adem'in hareketi tamamlarken yaşadığı sıkıntı puanında kırılmaya neden oldu. Bu performansların ardından Adem 22, Ahmet ise 23'üncülüğe geriledi.



Sonrasında iki cimnastikçi atlama masasına geçti. Bu alette Ahmet Önder 14.333 puan aldı. Adem Asil de iyi bir atlayışla 15.133 puan elde etti. Bu rotasyondaki iyi performanslar Adem'i 12, Ahmet'i 17'nciliğe çıkardı. 2 Ağustos'ta bu disiplinde final mücadelesi verecek Adem, 24 sporcu arasında en iyi puanı alarak madalya için umut verdi.



Dördüncü rotasyonda milliler paralel bara geçti. Omzunda ağrısı olan Ahmet Önder, bu disipline başlayamadı ve finalden çekildi. Madalya ihtimali kalmayan milli cimnastikçinin 2 Ağustos'taki atlama masası öncesi ciddi sakatlık yaşamama adına devam etmediği bildirildi. Paralel barda iyi bir performans gösteremeyen Adem Asil ise 12.600 puanda kaldı. Milli sporcu, bu puanın üzerine 16'ncılığa düştü.



Rotasyona barfiks ile devam eden Adem Asil, 13.600 puan aldı ve genel sıralamada 1 basamak daha geriledi.



Son olarak yer aletinde performans sergileyen Adem, 14.300 puan aldı. Milli cimnastikçi, toplamda 82.499 puanla 24 sporcu arasında 15. oldu.



Ahmet Önder ile Adem Asil, 2 Ağustos'ta atlama masasında madalya mücadelesi verecek. Adem ayrıca aynı gün halkada da finalde performans sergileyecek.



- Altın madalya Japon Hashimoto'nun



Cimnastikte bireysel genel tasnifte olimpiyat şampiyonluğuna Japon sporcu Daiki Hashimoto ulaştı.



Altı aletin toplamında 88.465 puan elde eden Hashimoto, rakiplerini geride bırakarak kürsünün ilk basamağına çıktı.



Çinli cimnastikçi Ruoteng Xiao, 88.065 puanla ikinci sırada yer bularak gümüş madalya aldı. Rusya Olimpiyat Komitesinden Nikita Nagornyy ise 88.031 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.