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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 29.07.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020'de Caeleb Dressel altın madalyayı olimpiyat rekoruyla kazandı

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Tokyo 2020'de Caeleb Dressel altın madalyayı olimpiyat rekoruyla kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yüzmede erkekler 100 metre serbestte ABD'li Caeleb Dressel, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta Dressel 47.02'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Avustralyalı Kyle Chalmers 47.08 ile gümüş ve Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Kliment Kolesnikov da 47.44'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.

Dressel, oyunlardaki derecesiyle Pekin 2008'de Avustralyalı Eamon Sullivan'ın 47.05 ile kırdığı olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu.

Tokyo 2020de Caeleb Dressel altın madalyayı olimpiyat rekoruyla kazandı

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