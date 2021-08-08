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Tokyo2020
Haber Giriş: 08.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020’de büyük başarı! Tarihin en başarılı olimpiyatı

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Tokyo 2020’de büyük başarı! Tarihin en başarılı olimpiyatı

Sporcularımız Tokyo 2020’de tarih yazdı, birçok branşta ilkleri başardı. 108 sporcuyla katıldığımız 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda son güne girerken 2’si altın, 2’si gümüş, 9’u bronz olmak üzere toplam 13 madalyaya ulaştık... 2004 Atina’dan sonra ilk kez bir olimpiyatta 2 altın madalya birden kazanmayı başaran ay yıldızlı sporcularımız, ayrıca bronz madalya sayısında da rekor kırdı... Rio’da modern pentatlonda 34. olan İlke Özyüksel, Tokyo’da 5. bitirdi. 10 metre havalıtüfekte Ömer Akgül 4. olup madalyayı kaçırdı. Cimnastikçiler 7 finalle tarihe geçti.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda milli sporcularımız birbiri ardına büyük başarılara imza atarken, madalya rekoru kırarak spor tarihimize adlarını altın harflerle yazdırdı. Dün karatede erkekler kumite 75 kiloda Uğur Aktaş’ın bronz kazanmasıyla beraber, Japonya’da toplamda 13 madalyaya ulaştık ve bir olimpiyat oyunlarında en fazla sayıda madalyayı kazandık. Milli sporcularımız Tokyo 2020’de 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya alırken, toplamda 13 madalyaya ulaştı. Türkiye, 1948 Londra’da ise 6’sı altın, 4’ü gümüş ve 2’si bronz olmak üzere 12 madalya kazanmayı başarmıştı. Üçüncü sırada 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz ile 11 madalya kazandığımız 2004 Atina Olimpiyatları geliyor.

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17 YIL SONRA 2 ALTIN BİRDEN 

Türkiye, bununla beraber okçulukta Mete Gazoz ve boksta Busenaz Sürmeneli’nin elde ettiği altınlarla beraber, 17 yıl aradan sonra olimpiyat oyunlarında birden fazla altın madalya kazanmayı başardı. Milliler, 2004 Atina’da 3 altın madalya kazanırken, ardından sırasıyla 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016’da Rio’da birer kez kürsünün zirvesine çıkmıştı. Spor tarihimizde en fazla altın madalyayı ise 1960 Roma’da yakaladık. Ay yıldızlılar, İtalya’daki organizasyonda tamamı güreşte 7 altın madalya elde etmişti.

BRONZDA DA REKOR KIRDIK 

Sporcularımız Tokyo 2020’de 9 bronz madalyaya ulaştı ve açık ara en çok üçüncülük kazandığı olimpiyat oyunlarını yaşadı. Ay yıldızlılar daha önce Atina 2004’te 5 kez kürsünün üçüncülük basamağında yer almıştı.

NE KADAR KAZANACAKLAR? 

Tokyo’da altın madalya kazanan sporcularımıza 1000 Cumhuriyet Altını (3 milyon 163 bin lira) verilecek. Gümüş madalya kazananlar 600, bronz sahipleri ise 300 Cumhuriyet Altını alacak.

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MADALYA KADAR DEĞERLİ FİNALLER

Tokyo 2020’de madalya alamasa da finalde yer almalarıyla dahi birçok sporcumuz önemli başarılar yakaladı. Rio 2016’da, olimpiyatlardaki ilk modern pentatlon sporcumuz olan İlke Özyüksel, o organizasyonda 34. olurken, Tokyo’da ise 5. oldu ve madalyaya çok yaklaştı. 10 metre havalı tüfek finalinde Ömer Akgün, 207.3 puan ile olimpiyat 4.’sü oldu. Atletizmde sırıkla atlamada Ersu Şaşma, üç adım atlamada Necati Er, ilkleri başarırken, cirit atmada ise Eda Tuğsuz da 4. olarak madalyayı kılpayı kaçırdı. Adem Asil, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve İbrahim Çolak, daha önce final göremediğimiz cimnastikte tam 7 final yapmayı başardı. Ferhat Arıcan, final mücadelesinde bronzu kazandı ve bu branştaki ilk madalyamızı getirdi. Yelkende Alican Kaynar, Deniz-Ateş Çınar kardeşler madalya mücadelesi verdi.

Tokyo 2020’de büyük başarı Tarihin en başarılı olimpiyatı

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