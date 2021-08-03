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Tokyo2020
Haber Giriş: 03.08.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020'de bir devir kapandı! Pau Gasol ve Marc Gasol milli takımı bıraktı

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Tokyo 2020'de bir devir kapandı! Pau Gasol ve Marc Gasol milli takımı bıraktı

İspanya ile Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Pau Gasol ve Marc Gasol kardeşler, çeyrek finalde ABD'ye yenilerek olimpiyata veda ettikleri maç sonrası milli takım kariyerlerini noktaladıklarını açıkladı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları erkek basketbolda İspanya, çeyrek finalde ABD'ye 95-81 yenildi ve turnuvaya veda etti. İspanya forması giyen Pau Gasol (41) ve kardeşi Marc Gasol, (36), ABD maçı sonrası milli takım kariyerlerini noktaladıklarını açıkladı.

Marc Gasol, NBA'de Los Angeles Lakers forması giymeye devam edeceğini de söyledi. Geçen sezon Barcelona forması giyen Pau Gasol ile geleceğiyle ilgili henüz bir karar vermediğini ifade etti.

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