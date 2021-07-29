Tokyo 2020'de Avustralya Atletizm Takımı karantinaya girdi! Testler negatif sonuçlanınca...

Avustralya Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, ülkenin atletizm takımında yer alan 63 sporcunun, tedbir amacıyla kendilerini odalarında karantinaya alındıktan sonra yapılan testlerde negatif sonuçlar çıkmasının ardından normal çalışmalarına döndükleri ifade edildi.

Rio 2016'da bronz madalya kazanan, 2017 Londra ve 2019 Doha'da ise üst üste iki dünya şampiyonluğu elde eden sırıkla atlamacı Kendricks, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından karantina süresi içinde yarışlara katılamayacağı gerekçesiyle Tokyo 2020'den çekildiğini duyurmuştu.



Tokyo Olimpiyat Komitesi, oyunlara akredite olarak yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının, 20'si sporcu olmak üzere 193 kişiye çıktığını duyurmuştu.