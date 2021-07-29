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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 29.07.2021 - 11:10 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020'de Avustralya Atletizm Takımı karantinaya girdi! Testler negatif sonuçlanınca...

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Tokyo 2020'de Avustralya Atletizm Takımı karantinaya girdi! Testler negatif sonuçlanınca...

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekilen ABD'li sporcu Sam Kendricks ile temasta olduğu tespit edilen Avustralya Atletizm Takımı karantinaya alındı. Sporculara yapılan testlerin negatif çıkmasının ardından karantina kaldırıldı.

Avustralya Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, ülkenin atletizm takımında yer alan 63 sporcunun, tedbir amacıyla kendilerini odalarında karantinaya alındıktan sonra yapılan testlerde negatif sonuçlar çıkmasının ardından normal çalışmalarına döndükleri ifade edildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Sam Kendricks, Tokyo 2020den çekildi
Koronavirüs testi pozitif çıkan Sam Kendricks, Tokyo 2020'den çekildi

Rio 2016'da bronz madalya kazanan, 2017 Londra ve 2019 Doha'da ise üst üste iki dünya şampiyonluğu elde eden sırıkla atlamacı Kendricks, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından karantina süresi içinde yarışlara katılamayacağı gerekçesiyle Tokyo 2020'den çekildiğini duyurmuştu.

Tokyo Olimpiyat Komitesi, oyunlara akredite olarak yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının, 20'si sporcu olmak üzere 193 kişiye çıktığını duyurmuştu.

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