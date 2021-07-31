Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Mete Gazoz'dan duygusal paylaşım

.Olimpiyat tarihimizde okçuluktaki ilk madalyayı getiren Mete Gazoz, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı

Şu an hissettiklerimi dile getirmem o kadar zor ki. Tarifi mümkün olmayan bir mutluluk yaşıyorum. Bu henüz 3 yaşındayken çıktığım bir yolculuk. Hayatımda elde ettiğim her şeyi bu spora borçluyum. Bugün yıllardır hayalini kurduğum, Rio’da gerçekleşen olimpiyatlardan sonra sizlere söz verdiğim olimpiyat madalyasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yıllardır verdiğim emeklerin, yaptığım fedakarlıkların karşılığını aldığım ve en önemlisi bana inanan ve güvenen sizleri gururlandırdığım için çok mutluyum. Ülkemizi kürsünün en üst basamağında temsil etmenin gururunun yanı sıra, Türk sporu için, ülkemizin gençlerini spora teşvik etmek, onlara yol göstermek için çıktığım yolda çok değerli adımlar atmış oldum. Zafere giden bu zorlu yolda bana her zaman destek olan aileme, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan federasyonumuza, başta Göktuğ Ergin olmak üzere tüm antrenörlerimize, bakanlığımıza ve ekibime sonsuz kez teşekkür ederim. #untilitsdone diye yola çıkmıştık, ilk eşiği atladık. Şimdi bu güzel zaferin tadını çıkartma vakti, sonrasında yapacak çok işimiz var.