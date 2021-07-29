Tokyo 2020'de 800 metre yüzmede altın madalya Robert Finke'nin!

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta Robert Finke 7.41.87'lik derecesiyle birinci olurken, İtalyan Gregorio Paltrinieri 7.42.11 ile gümüş, Ukraynalı Mykhailo Romanchuk da 7.42.33 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

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