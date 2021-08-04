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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 15:38 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020'de 3000 metre su engellide zafer Ugandalı Peruth Chemutai'nin!

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Tokyo 2020'de 3000 metre su engellide zafer Ugandalı Peruth Chemutai'nin!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 3000 metre su engelli yarışında Ugandalı atlet Peruth Chemutai altın madalya aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda devam ediyor.

Kadınlar 3000 metre su engelli finalinde Ugandalı Chemutai, 9.01.45'lik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı.

Yarışı 9.04.79'luk derecesiyle ikinci bitiren ABD'li Courtney Frerichs, gümüş madalyayı boynuna takarken, Kenyalı Hyvin Kiyeng, 9.05.39'luk derecesiyle bronz madalyayı kazandı.

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