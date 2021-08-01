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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 01.08.2021 - 07:56 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020'de 1500 metre serbest stilde altın madalya Robert Finke'nin!

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Tokyo 2020'de 1500 metre serbest stilde altın madalya Robert Finke'nin!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde erkekler 1500 metre serbest stil yüzmede ABD'li Robert Finke altın madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 1500 metre serbest stil finali yapıldı.

ABD'li Finke, 14.39.65'lik derecesiyle altın, Ukrayna'dan Mykhailo Romanchuk 14.40.66'lık derecesiyle gümüş, Almanya'dan Florian Wellbrock ise 14.40.91'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Finke, Tokyo 2020'de 800 metre serbestin ardından 1500 metre serbestte de altın madalyaya uzanan isim oldu.

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