Haber Giriş: 28.03.2020 - 07:00,
Tokyo 2020 vizeleri yanmayacak!
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, bir yıl ertelendiği açıklanan Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmayı garantileyen tüm sporcuların haklarını koruyacaklarını duyurdu.
Yaklaşık 11 bin sporcunun katılacağı oyunlar için kotaların yüzde 57’si belli olmuş, Türkiye’den de 10 branşta 53 sporcu olimpiyat hakkı elde etmişti.
Bu sporcuların 2021’deki oyunlara katılma hakkının bulunduğu belirtildi. Oyunlarda her branş için sporcu sayısı da aynı kalacak.
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