Tokyo 2020 tenis tek kadınlar finalinde Bencic'in rakibi Vondrousova oldu!

Ariake Tenis Merkezi'nde oynanan karşılaşmada dünya 42 numarası Vondrousova, dünya 6 numarası Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-3 ve 6-1'lık setlerle mağlup ederek adını finale yazdırdı.



Çek tenisçi, üçüncü tur maçında da dünya 2 numarası Naomi Osaka'yi elemişti.



Marketa Vondrousova, finalde İsviçreli Belinda Bencic ile karşı karşıya gelecek.