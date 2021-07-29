MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tokyo2020 HaberleriTokyo 2020 tenis tek erkeklerde yarı finalistler belli oldu
GeriTokyo2020 Tokyo 2020 tenis tek erkeklerde yarı finalistler belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 29.07.2021 - 16:36 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 tenis tek erkeklerde yarı finalistler belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokyo 2020 tenis tek erkeklerde yarı finalistler belli oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde tenis branşında tek erkekler son yarı finalist dünya 5 numarası Alman Alexander Zverev oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda teniste tek erkekler kategorisinde çeyrek final müsabakası tek maçla tamamlandı.

Tokyo 2020de Djokovic, Khachanov ve Carreno Busta yarı finale yükseldi
Tokyo 2020'de Djokovic, Khachanov ve Carreno Busta yarı finale yükseldi

Ariake Tennis Merkezi'nde 1 numaralı kortta oynanan maçta Zverev, dünya sıralamasının 68. basamağında yer alan Fransız Jeremy Chardy ile karşılaştı. Sürprize yer vermeyen Zverev, 6-4 ve 6-1'lik setlerle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Tokyo 2020'de tek erkekler yarı final maçları yarın oynanacak. Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic ile Zverev karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final müsabakasında ise Rusya Olimpiyat Komitesinden Karen Khachanov ile İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta mücadele edecek.

Khachanov-Busta maçı TSİ 09.00'da başlayacak. Bu karşılaşmanın akabinde Djokovic-Zverev mücadelesi yapılacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi