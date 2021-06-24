Tokyo 2020 Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nda Türkiye’yi temsil edecek sporcuların kıyafetleri tanıtıldı

Spor Arena / Koray DURKAL - Modern Olimpik Hareket'in doğum günü olarak kabul edilen Olimpik Gün 23 Haziran tarihinde İstanbul’da Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen lansmanda koreografisi ve prodüksiyonunu Uğurhan Akdeniz’in gerçekleştirdiği bir defile sunuldu.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen moda markaları ve tasarımcıları tarafından hazırlanan seyahat, seremoni ve sportif kıyafetler kamuoyuna tanıtıldı.

Yol ve seremoni kıyafetleri Vakko’dan

Sporcularımızın Olimpiyat seyahatlerinde ve seremonide giyeceği kıyafetler Vakko tarafından tasarlandı. Vakko tasarım ekipleri tarafından hayata geçirilen kıyafetler, özel bir hikâye çerçevesinde estetik ve konforu bir arada sunmak üzere tasarlandı.

Yaklaşık iki yıldır ortaklaşa yürütülen süreçte; tüm tasarımların doğru kesimlerde olması için Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları vizesi alan tüm sporcular, bulundukları illerde Vakko ekipleri tarafından ziyaret edildi. Her sporcunun tek tek ölçüleri alınarak kişiye özel dikim gerçekleştirildi. Deneyimli Vakko terzilerinin işçiliğiyle üretilen ürünler arasında ceket, pantolon, spor pantolon, gömlek, kapüşonlu triko, tişört, spor ayakkabı, ayakkabı ve kumaş maskeler yer alıyor.

Milli kıyafetlerin tasarımında ana renkler olarak Türk bayrağının kırmızı ve beyazı kullanıldı. Bu renklere, ince çizgiler halinde olimpiyatları misafir eden Tokyo Olimpiyatları’nın ana rengi olan lacivert eklendi ve oyunlara özgü bir duygu ortaya çıkarıldı.

Spor kreasyonu Bünyamin Aydın’dan

Les Benjamins Kreatif Direktörü Bünyamin Aydın, Tokyo'da yarışacak Türk sporcuların resmi spor kıyafetleri için özel logo desenleri tasarladı. Sporcuların Nike formalarını süsleyecek özel bir monogram yaratan Bünyamin Aydın “Her bir desen; Özgünlük, Birlik, Yaratıcılık ve Çeşitlilik temalarını temsil ediyor. Köklerimizden ilham alan bu yolculuk, kendi tasarım dilimle birleşerek bu noktaya geldi’ dedi.

Türk halı motiflerinden ortaya çıkan ve dört değerin önemini vurgulayan desenler, gömlek, polo, fermuarlı üstler, şortlar, eşofman, rüzgarlık, şapka gibi aksesuarları içeren erkek ve kadın sporcuların spor giyim koleksiyonuna uygulanan tek bir ikonik monogramda birleşiyor.