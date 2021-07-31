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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 16:20 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 kadınlar 100 metreyi Elaine Thompson olimpiyat rekoruyla kazandı!

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Tokyo 2020 kadınlar 100 metreyi Elaine Thompson olimpiyat rekoruyla kazandı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde atletizmde kadınlar 100 metre finalinde Jamaikalı Elaine Thompson, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyayı elde etti.

Olimpiyat Stadı'nda koşulan 100 metre finalini Elaine Thompson, finiş çizgisine 10.61'lik derecesiyle geldi. Jamaikalı atlet, dünyada tüm zamanların ikinci derecesine de imza atarak, 1988 Seul Olimpiyatları'ndan bu yana kırılamayan olimpiyat rekorunun da sahibi oldu.

Eski olimpiyat rekoru ABD'li Florence Griffith Joyner'e 10.62'lik derecesiyle aitti. Dünya rekoru da bu isme 10.49'luk zamanıyla ait.

2016 Rio'da da altın madalyayı kazanan Elaine Thompson, Tokyo'da da unvanını korumuş oldu.

Gümüş ve bronz madalyayı da Jamaikalı atletler kazandı. Gümüş madalyayı Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.74), bronz madalyayı ise Shericka Jackson (10.76) elde etti.

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