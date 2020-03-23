Tokyo 2020 için karar açıklandı! 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ne zamana ertelendi?

Tüm dünyada küresel salgın haline dönüşen corona virüsü önlemeleri çerçevesinde, ligler ve spor müsabakaları ertelendi. UEFA, daha önce Mayıs ayına ertelenen Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Bir iptal açıklaması da Olimpiyat Komitesi üyesinden geldi. İşte, Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili detaylar.

Olimpiyat Komitesi üyesi Dick Pound, Tokyo 2020'nin bir yıl ertelendiğini açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Dick Pound, oyunların daha sonraki bir tarihte, büyük olasılıkla 2021'de yapılacağını açıkladı.