Tokyo 2020 için karar açıklandı! 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ne zamana ertelendi?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kapsamında futbol müsabakaları iptal edildi. Bu kapsamda Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Dick Pound, birçok ülkede salgının yayılması nedeniyle Tokyo Olimpiyat Oyunlarının ertelendiğini açıkladı. Peki, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ne zamana ertelendi? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
Tüm dünyada küresel salgın haline dönüşen corona virüsü önlemeleri çerçevesinde, ligler ve spor müsabakaları ertelendi. UEFA, daha önce Mayıs ayına ertelenen Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Bir iptal açıklaması da Olimpiyat Komitesi üyesinden geldi. İşte, Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili detaylar.
Olimpiyat Komitesi üyesi Dick Pound, Tokyo 2020'nin bir yıl ertelendiğini açıkladı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Dick Pound, oyunların daha sonraki bir tarihte, büyük olasılıkla 2021'de yapılacağını açıkladı.
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