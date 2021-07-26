Tokyo 2020 Haberleri: Yüzücülerimiz Viktoria Zeynep Güneş, Deniz Ertan ve Merve Tuncel Tokyo'ya veda etti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli yüzücülerimiz Viktoria Zeynep Güneş, Deniz Ertan ve Merve Tuncel elemeleri geçemeyerek elendiler.
200 metre bireysel karışık elemelerinde Viktoria Zeynep Güneş, 1500 metre serbest elemelerinde de Deniz Ertan ile Merve Tuncel havuza girdi.
200 metre bireysel karışıkta Viktoria Zeynep Güneş elemeleri geçemedi.
Tokyo Aquatics Merkezi'nde gerçekleştirilen 1500 metre eleme yarışlarının 3. serisinde yer alan Deniz Ertan, 16.13.22'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı. 4. seride havuza giren Merve Tuncel ise 16.00.51 ile altıncı oldu.
Genel sıralamada 11. olan Merve ile 17.'likte kalan Deniz Ertan, final şansını yitirdi.
Her iki yüzücü 29 Temmuz Perşembe günü 800 metre serbest stil eleme yarışlarına katılacak.
- Elemelerde olimpiyat rekoru kırıldı
ABD'li yüzücü Katie Ledecky, aynı elemelerde adını olimpiyat tarihine yazdırdı. 24 yaşındaki Ledecky, 15.35.35'lik derecesi ile olimpiyat rekoru kırdı.
Çinli yüzücü Jianjiahe Wang ise 15.41.49 ile Asya rekoru kırdı.